Makak maymunu sayesinde para kazanmaya çalışan kişiye adli işlem

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen makak cinsi maymun korumaya alındı.

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Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Caddesi’nde bir kişinin sırtına aldığı maymunu kullanarak turistlerden para aldığını tespit etti.

Zabıta ekiplerini görünce kaçan bu kişi Hatipirimi Mahallesi’nde bir parkta yakalandı. Adının N.B. olduğu belirlendi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilirken, hakkında canlı hayvan ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Maymun, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.