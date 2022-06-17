Makak maymunları sınır kapısından Malatya hayvanat bahçesine götürüldü

Gürbulak Sınır Kapısı’nda bulunan üç makak maymunu Malatya hayvanat bahçesine götürüldü.

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AA’nın aktardığı Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar açıklamasında üç makak maymununun 78 türden yaklaşık 1300 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine konduğunu ifade etti.

Maymunların Doğa Koruma 13’üncü Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından hayvanat bahçesine getirildiğini belirten Acar, şunları söyledi: “Ağrı Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bize teslim edilmek üzere getirilen üç makak maymununu karantinaya aldık. Veteriner hekimlerimiz tarafından bakımları yapıldıktan ve belli bir alıştırma sürecinden sonra kafeslerine alacağımızı tahmin ediyoruz.”