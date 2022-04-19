Mahkemeden Galatasaray seçimleri için ‘durdurma’ kararı

İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü’nün bu ay düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

Galatasaray’da Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmeyince seçim kararı alınmıştı. 30 Nisan’da planlanan seçimlerde iki isim başkanlığa adaylığını koymuştu.

Seçimle ilgili davacı Fırat Develioğlu’nun, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne açtığı ‘genel kurulun iptali’ istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi tensip (uygunluk) kararını verdi.

Fotomaç’a göre seçim olabilmesi için başkan Burak Elmas’ın istifa etmesi gerekiyor.

Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk’le Eşref Hamamcıoğlu’nun, duruşma yapılması ve tedbirin kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

Mahkeme ne dedi?

Kararda, içeriği Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na uygun görülen dava dilekçesinin, davalı derneğe gönderilmesine hükmedildi.

Mahkeme, 27 Mart 2022’de alınan genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, ‘mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişim ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali’ nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar verdi.

Mahkeme, bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart’ta yapılan olağan genel kurul toplantısıyla 27 Mart’ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve dernek tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022’de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısıyla yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan’da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını karara bağladı.

Kararda, teminat bedeli yatırıldığında kararın ifası için Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne müzekkere yazılmasına hükmedildi. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılmasını kararlaştıran mahkeme, sonrasında ilk itirazların değerlendirilmesine ve ardından da ön inceleme duruşması için gün belirlenmesine karar verdi.