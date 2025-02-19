Mahkemede hırsızlık yaptığını itiraf etti: 64 suç kaydı olan kişi salıverildi

Samsun’da hırsızlık suçundan yargılanan ve mahkemede itiraf edince gözaltına alınan S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

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AA’nın aktardığına göre S.Y. 2 Ocak 2024’te İlkadım ilçesinde bir evden yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalmakla suçlanmıştı. Tutuksuz yargılama yapılıyordu.

S.Y. ziynet eşyasının 30 bin liralık kısmını farklı bir ikametten çaldığını itiraf edince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin 64 suç kaydının olduğu öğrenildi.