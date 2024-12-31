Londra'da 10 milyon sterlinlik takı hırsızlığı

Britanya’nın başkenti Londra’nın St John’s Wood bölgesindeki bir evden en az 10 milyon sterlinin (443 milyon 892 bin lira) değerinde takılar ve 150 bin sterlinlik (6 milyon 658 bin lira) tasarım çantalar çalındı.

Fotoğraf: TRT Haber

Polis hırsızlığın 25-35 yaşlarında bir adam tarafından yapıldığını açıkladı.

TRT Haber‘in aktardığına göre şüpheli, Avenue Road’daki evin ikinci katındaki pencereden içeri girdi. Çaldığı eşyalar arasında Hermes Crocodile Kelly çantaları, 15 bin sterlin (665 bin 879 lira) nakit para ve 10.4 milyon sterlin (461 milyon 681 milyon) değerinde takılar vardı.

Ev sahipleriyse hırsız hakkında bilgi verenlere 500 bin sterlin ödül verecek.

Çalınan eşyalar arasında De Beers markasına ait iki kelebek şekilli pırlanta yüzük, Katherine Wang tarafından tasarlanmış kelebek şekli pembe safir küpeler ve Van Cleef’in altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolyesi var.

Avenue Road, Londra’nın en pahalı semtlerinden biri. Swiss Cottage ile Regent’s Park arasında yer alan bölgede oldukça değerli mülkler bulunuyor.

Dedektif Konstabl Paulo Roberts’a göre kaybolan eşyaların çoğunun tasarımları benzersiz bu yüzden kolayca tanınabilir.