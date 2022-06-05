Mahkeme kararına uymayan Kolombiya cumhurbaşkanına beş gün ev hapsi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Ulusal Tabiat Parkı’nı korumaya ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle beş gün ev hapsine çarptırıldı.

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Ibague Yüksek Mahkemesi, Duque’nin, ülkedeki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı’nı korumaya yönelik mahkeme kararını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirtildi.

Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında, “Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi” ifadelerine yer verdi.

Yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Duque’ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti.

Duque’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yok.