Mahkeme kararına itiraz eden sanığın cezası ikiye katlandı

Kahramanmaraş’ta Covid-19 karantinasını ihlal ederek gittiği aile sağlık merkezinde doktora hakaret eden sanığa verilen para cezası, itirazı sonrası yeniden görülen davada iki katına çıkarıldı.

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26 Ekim 2020’de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi’ne giden Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli’ye başvurdu.

İşlemleri esnasında Özbiner’in Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu, bu nedenle karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Tiyekli, raporun telefonla da alınabileceğini belirterek, karantinayı ihlal ederek hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezinde bulunanların sağlığını tehdit ettiği için Özbiner’i evine dönmesi konusunda uyardı.

Özbiner, bunun üzerine tehdit ettiği doktoru Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

AA’nın aktardığına göre doktor Tiyekli de Ömer Özbiner hakkında ‘kamu görevlisine hakaret ve tehdit’ iddiasıyla Kahramanmaraş başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş 4’üncü. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, delil ve ifadeler doğrultusunda Özbiner’e ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 7 bin 300, ‘tehdit’ suçundan 3 bin 600 toplam 10 bin 900 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme, hem ‘basit yargılama usulü’ hem de sanığın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak cezayı 6 bin 800 liraya indirdi.

Sanığın itirazı üzerine Kahramanmaraş 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görüldü.

Özbiner’in karar duruşmasına katılmadığı davada mahkeme savcısı, eylemin sağlık çalışanına karşı yapılmasından dolayı da sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yeniden yargılama sonucu sanığa toplam 13 bin 600 lira adli para cezası verdi.