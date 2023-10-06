Mahkeme AFAD’ı es geçmedi: 6 Şubat depremlerinde ‘sorumlu’ listesine aldı

Hatay’da 6 Şubat depremleriyle ilgili kamu kurumlarına açılan ‘sorumluluk’ davasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da eklendi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 il arasında en çok yıkımın görüldüğü illerin başında Hatay yer almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Hatay’da her iki evden biri yıkıldı” demişti. İki hafta sonra iki büyük depremle daha sarsılan kentte hasarlı birçok bina da yıkılmıştı.

Cumhuriyet‘ten Sefa Uyar’ın haberine göre Hatay İskenderun’da depremde ölen dört çocuk babası M.T’nin ailesi ‘sorumlu’ olduğu gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Hazine ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Kaymakamlığı ve İskenderun Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı.

Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi oybirliğiyle AFAD’ı da ‘sorumlu’ listesine aldı.