Madonna 48 saat komada kalmış: Burada olmam bir mucize

Madonna, bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığında yaşadıklarını anlattı. 65 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, akciğer ve böbrek yetmezliğinden 48 saat boyunca komada kaldığını söyledi.

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Madonna, haziranda ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

İyileştikten sonra ertelediği konserlerine başlayan Madonna, New York’taki Barclays Center’da sahneye çıktı.

Daily Mail‘in haberine göre ünlü şarkıcı sahnede yaşadıklarını anlattı: “Şu an burada olmam bir mucize. Bu gece bu salonda, benimle birlikte hastanede olan bazı insanlar var.”

48 saat komada kaldığını söyleyen Madonna, Kabala öğretmenine hastanede hep yanında olduğu için teşekkür etti: “Tek duyduğum ses, onundu. Bana, ‘Elimi sık’ dediğini duyuyordum.”

Madonna “Hayatımı kurtardı” diyerek, seyirciler arasında bulunan Shavawn adlı arkadaşına da teşekkür etti: “Beni hastaneye götürmek üzere sürükleyen çok önemli bir kadın var burada. Banyo zemininde bayıldım ve yoğun bakımda uyandım.”