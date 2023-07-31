Madonna’dan sevenlerine mesaj: Şanslıyım

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Madonna, hastaneden taburcu edilmesinden tam bir ay sonra yaptığı paylaşımla hayatta olduğu için şanslı hissettiğini söyledi.

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New York’ta bir hastanede ‘ciddi bakteriyel enfeksiyon’ nedeniyle yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra 29 Haziran’da taburcu olan 64 yaşındaki Madonna’nın tedavisine evde devam edilirken, 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver kentinden başlaması planlanan dünya turnesi de ertelenmişti.

Madonna, Instagram hesabından fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda ‘Aile ve arkadaşların verdiği sevgi en güzel ilaç’ mesajını verdi.

‘Çocuklarım yanımda oldu’

Altı çocuk annesi olan Madonna mesajında, çocuklarının varlığının her şeyi değiştirdiğini söyledi:

“Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular. Bu sayede çocuklarımın daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm.”

Menajerine de teşekkür eden Madonna, “Tüm meleklerime beni korudukları ve burada kalıp işimi tamamlamamı sağladıkları için teşekkür ederim” sözleriyle mesajını tamamladı.

Madonna turnesine 14 Ekim’de Londra’dan başlayacak ve Avrupa’da 12 ülkeyi dolaştıktan sonra 6 Aralık’ta yine Londra konseriyle son verecek.