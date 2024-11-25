Madam Marta Koyu'nda 'rant': Mahkeme ihalenin iptali için açılan davayı reddetti

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul’un Adalar ilçesinde 1’inci derecede doğal SİT alanı Madam Marta Koyu’nu ranta açacak ihalenin iptaline yönelik dava mahkemece reddedildi.

Fotoğraf: Madam Marta Koyu Dayanışması

3621 Sayılı Kıyı Kanunu‘nda şöyle deniyor: “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.”

Dahası Madam Marta Koyu’nun tamamı 4 Kasım 2021 cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin içindeydi. 12 Mayıs 2023’te Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Adalar’daki imar planında 1’inci ve 3’üncü doğal SİT alanlarını ‘doğal karakteri korunacak alan’, kentsel SİT alanlarını ‘imar yolu’ ve ‘günübirlik tesis alanı’ olarak belirlemişti.

Buna karşılık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2’nci Bölge Müdürlüğü 8 Mayıs 2024’te açık teklif usulüyle koyu kiralanmak üzere ihaleye çıkardı. İhaleyi Arge Yapı kazandı.

Hemen ertesi günü, yani 9 Mayıs’ta da Danıştay 4’üncü Dairesi’nin kararıyla 4 Kasım 2021 tarihli cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenmiş koruma bölgesinden Adalar çıkarıldı. Madam Marta Koyu’nun da sadece kıyısı özel çevre koruma bölgesi içinde kaldı.

Koyun bir şirkete kiralanacağı duyulunca Ada halkının ve mahalle meclisinin girişimiyle ihalenin iptal edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne itirazda bulunulmuştu. Ancak itirazlardan sonuç alınamaması üzerine ihalenin iptal edilmesi için Adalar Vakfı adına yine kendisi de adalı olan avukat H. Can Bıçakcı tarafından dava açıldı.

Ancak İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Danıştay kararına dayanarak davayı reddetti.

Madam Marta Koyu neden önemli

Adalar Sivil İnisiyatifi Madam Marta Koyu’nun bölgenin ekosistem için önemini şöyle anlattı:

* İstanbul yakınındaki en önemli deniz çayırlarına sahip.

* Oksijen üretir, kıyı erozyonunu engeller, suda askıda bulunan partikülleri önler, suyun ışık geçirgenliğini artırır.

* Gıda güvenliğinin desteklenmesinde, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde, biyolojik çeşitliliğin zenginleştirilmesinde, suyun arıtılmasında ve kıyı şeritlerinin korunmasında önemli bir küresel role sahip.

* Üretken ve biyolojik açıdan zengin yaşam alanları yaratır. Yüksek verimli karbon yutağı. Ekosistemlerin ve türlerin dayanıklılığına katkıda bulunur.

* Deniz ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin bütünlüğünün korunması açısından da kritik öneme sahip.

* Bütün bunlar karbon tutulması ve depolanması yoluyla yaşamsal öneme sahip olduklarından toplum refahı için önemli.

* Hassas ve nesli tükenmekte olan türler olarak sınıflandırıldıkları için, değil ihaleye çıkarmak gözümüz gibi bakmamız gerekir.