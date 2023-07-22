Macron son ‘ayaklanmalar’dan ders alınmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin, geçen ay 17 yaşında bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası patlak veren son isyanlardan ders çıkarmasını istedi.

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Nahel M. isimli gencin bir trafik çevirmesi sırasında polis kurşunuyla ölmesi ülke çapında protestolara yol açmış, bu, birçok kişinin hükümeti polis teşkilatında kurumsal ırkçılık kültürünün yerleşmesine izin vermekle suçlamasına neden olmuştu.

İkinci görev süresinde protestolar, grevler ve isyanlarla mücadele etmek zorunda kalan Macron, perşembe günü içişleri, eğitim, ve sağlık olmak üzere sekiz bakanlıkta değişikliğe gitmişti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Macron, değişikliklerin ardından ilk kez toplanan yeni kabinesine mesajlar verdi.

Hükümet değişikliğinden bir gün sonra kabine toplantısında konuşan Macron, isyanların ‘ulusun parçalanma, derin bölünme riski’ni ortaya çıkardığını dile getirdi.

Bakanlara otorite ve saygıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Macron, “Yaşananlardan dersler çıkarmalı ve sağlam cevaplar vermeliyiz” dedi.