Macron: Putin NATO’yu ‘elektroşokla’ uyandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce ‘beyin ölümünün gerçekleştiğini’ söylediği NATO’yu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyandırdığını savundu.

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Macron, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen Globsec Güvenlik Konferansı’ndaki açıklamasında, Avrupa’nın Rusya’ya karşı özellikle enerji alanındaki bağımlılığının devam ettiğini kaydetti.

AA’nın haberine göre ‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği’ yönünde 2019’daki açıklamasını anımsatan Macron, Putin’in NATO’yu ‘elektroşokla’ uyandırdığını ifade etti.

Macron, Rusya’ya karşı savaşında etkili karşı saldırı yürütebilmesi için Ukrayna’ya yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Macron, “Rusya, Avrupa’yı istikrarsızlaştırmayı istemekte ısrar ederse, bunun jeopolitik bedelini ödemeye hazır olmalı” dedi.

Macron, Ukrayna’ya güvenilir ve somut güvenlik garantileri sunulmasından yana olduğunu vurguladı. Avrupa’nın güvenliği ve istikrarının Amerikalı seçmenlerin tercihlerine bırakılamayacağını kaydeden Macron, NATO bünyesinde bir Avrupa savunma kolunun kurulması gerektiğini savundu.