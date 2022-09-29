MacKenzie Scott ikinci kocasından boşanıyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’la ayrıldıktan sonra fen öğretmeni Dan Jewett’le evlenen MacKenzie Scott boşanma davası açtı.

MacKenzie Scott ve Dan Jewett 2021’in Mart ayında evlenmişti

The New York Times’in haberine göre, 30 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin hayırseverlerinden biri olan Scott, Pazartesi günü Washington eyaletindeki King County Yüksek Mahkemesi’ne boşanma dilekçesi verdi.

MacKenzie Scott ve eski bir fen öğretmeni olan Dan Scott 2021’in başında evlenmişlerdi.

Bloomberg’in ‘Milyarderler Endeksi’ne göre Scott şu anda 27,8 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Aynı zamanda en çok bağış yapan hayırseverlerden biri. Scott, Jeff Bezos’tan boşanırken elde ettiği servetin 12.5 milyar dolarlık kısmını binden fazla kuruma bağışladı.