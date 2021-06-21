Maaşını isteyen işçi, patronunun kardeşi tarafından dövülerek öldürüldü

Bursa’da yaşayan Erdal Akkuş (35), çalıştığı çay ocağının sahibinin kardeşi Fatih Ü. (34) tarafından maaşını isterken çıkan tartışmada dövülerek öldürüldü.
DHA’nın haberine göre dün saat akşam saat 6 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’ndeki parkta birinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralının Erdal Akkuş olduğu belirlendi.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akkuş kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis Akkuş’un Çınarönü Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Ü.’ye ait çay ocağında çalıştığı bilgisine ulaştı.
Olay günü, alacaklı olan Akkuş’un, çay ocağına gittiğini ve maaşını Yusuf Ü.’nün kardeşi Fatih Ü.’den istediğini saptayan polis, Fatih Ü.’yü gözaltına aldı.
Fatih Ü., emniyetteki ifadesinde Erdal Akkuş’u dövdüğünü ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Ü., ilk ifadesinde, şunları söyledi: “Ağabeyime ait çay ocağında çalışıyordu. Aramızda uzun zamandır laf dalaşı oluyordu. Ağabeyim yokken bazen ben bakarım. Çay ocağından maaşını almamıştı. Benden maaşını istedi. Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda yeniden tartışma çıktı. Bir anda ikimiz de birbirimize küfretmeye başladık sonra yumruklaştık. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum. Öldürmek istememiştim.”