M. Sinan Birdal: Eskişehir’in yakından takip edilmesi gerekiyor

LGBTİ+ların katledilmesini vaaz eden sahte imzalı broşürler işte bu ortamda kimliği henüz tespit edilmemiş kişiler tarafından dağıtıldı. Kızlı erkekli içki içilmesini kamu güvenliğine tehdit sayan yetkililer yurttaşların taşlanarak ve yakılarak öldürülmesini teşvik eden yayınları güvenlik meselesi saymamış olmalı ki henüz bu konuda bir açıklama ya da tedbir duyulmadı. Şimdilik Anadolu Fest hazirana ertelendi ama Eskişehir kaygı verici bir sürece girmişe benziyor. Ülke kamuoyunun Eskişehir’i yakından takip etmesi gerekiyor.
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