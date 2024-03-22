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Yaramazlara biraz batar!

Lütfü Savaş’a saldırı

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ’daki konuşması sırasında saldırıya uğradı.

Görsel: Instagram

Savaş Samandağ Yaylıca’daki halk buluşmasında konuşurken bir kişi kendisin iterek sahneden düşürdü.


Gazeteci İsmail Saymaz, saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi.”

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