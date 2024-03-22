Lütfü Savaş’a saldırı

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ’daki konuşması sırasında saldırıya uğradı.
Savaş Samandağ Yaylıca’daki halk buluşmasında konuşurken bir kişi kendisin iterek sahneden düşürdü.
Gazeteci İsmail Saymaz, saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi.”