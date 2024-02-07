Lütfü Savaş: Beni protesto ettiler, ya bir tanesinde el bombası olsaydı

CHP’nin yeniden aday gösterdiği Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisini protesto edenleri “Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı” sözleriyle hedef aldı.

Fotoğraf: Twitter/Kazım Kızıl

Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. CHP’ye depremdeki sorumluluğuna rağmen Lütfü Savaş’ı yeniden aday gösterdiği için öfke var.

Depremlerin yıl dönümünde Hatay’daki anmaya katılan Lütfü Savaş’a da bu nedenle yoğun tepki gösterildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay’la ilgili iki-üç gün içerisinde ‘kapsamlı bir anket’ yapılacağını söylese de Savaş, “Yılmayacağım” diyerek adaylıktan geri adım atmayacağını söyledi.

Savaş ayrıca kendisini protesto edenlere ilişkin şunları dedi:

“Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın bakanımıza söz attılar. Orada Sayın cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı… Sayın cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor, burada da alınmalıydı.”

Savaş, Gökhan Zan’ı da hedef aldı:

“Gökhan Zan’la hiç uğraşmayalım. O sporu bıraktığında ben ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay sporda onu maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Aramızda hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa Volkan hocanın Hatay’a gelmesiyle oldu.”