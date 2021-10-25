Lüleburgaz’ın bisiklet taksisi var

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla dört yıl önce bisiklet taksiler kulanılmaya başladı. Belediyenin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında uygulamaya koyduğu bisiklet taksiler yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 2017’den beri kent sokaklarında görülen iki bisiklet taksi, çocuk, 65 yaş üzeri, engelli ve hamilelere mesai saatlerinde ücretsiz hizmet veriyor. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer’in söylediklerine bakılırsa hedef bir yılda yaklaşık 4 bin kişiye hizmet veren çevreci ulaşım araçlarının sayısını artırmak ve her yıl 5 kilometrelik bisiklet yolunu ilçeye kazandırmak.

İklim değişikliğine karşı bilimsel, akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Güncer şöyle devam etti:

“Bu projenin örnek olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarla birlikte yöneticilere çağrım var, isterim ki tüm kentlerde belediyelerde bu tür uygulamalar örnek alınsın, tüm kentlerde uygulansın. Bu şekilde kullanımı yaygın hale getirilsin. Projenin uygulama aşamasında örnek mahalleler pilot olarak seçildi. Bu mahallelerde yapılan araştırmalar neticesinde karbon salımının yüzde 0,37 ton azaldığı gözlenmiştir. Dünyadaki karbon salım ortalamasının 7,3 ton olduğu düşünüldüğünde Lüleburgaz’da halihazırda dünya ortalamasına yaklaştığı görülmektedir.”

Günde 22 sefer

Bisiklet sürücüsü Gökhan Karadağ günde ortalama 22 sefer yaptıklarını ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlattı: “Vatandaşların ilgisi bizim de hoşumuza gidiyor. 65 yaş üzeri, hamile, çocuklu kadınlar, engelliler, gazi yakınlarına elimizden geldiği kadar yetişmeye, hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yoğun tempoya biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz.”

Bisiklet taksiden yararlanan 74 yaşındaki Sedat Topçu ise bu hizmetten çok memnun olduklarını istedikleri yere kolayca gidebildiklerini belirterek, “Bugün hastaneden dönerken, bisiklet taksiye bindim evime gidiyorum. Bu hizmetle ulaşım bizim için gerçekten çok kolay oldu. Hem çevremize sahip çıkıyoruz, hem de gideceğimiz yere kısa sürede ulaşıyoruz” dedi.