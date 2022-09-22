Lüksemburg’la berabere kalan A Milli Futbol Takımı, B Ligi’ne yükseldi

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg’la 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi’ne yükseldi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede üç kez geriye düşen milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder, Chanot (Kendi kalesine) ve İsmail Yüksek’ten geldi.

Türkiye, puanını 13’e yükselterek grup liderliğini garantiledi. Lüksemburg’sa 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları’yla oynayacak.

İsmail Yüksek ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 81’inci dakikasında Orkun Kökçü’nün yerine oyuna giren İsmail, 87’nci dakikada attığı golle milli takıma 3-3’lük beraberliği getiren isim oldu.

Cengiz Ünder cezalı

Lüksemburg karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Cengiz, karşılaşmanın 63’üncü dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Faroe Adaları’yla oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye’nin Lüksemburg karşısındaki yedi maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sahasında Lüksemburg’la 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımının, rakibi karşısındaki yedi maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Lüksemburg ile tarihindeki dokuzuncu maçına çıkan milli takım, 1972’de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı yedi maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.