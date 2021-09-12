Lüks yatta 2 tondan fazla kokain bulundu: Piyasa değeri 160 milyon sterlin

Britanya’da, lüks bir yatta 2 tondan fazla kokain bulundu. Altı kişi gözaltına alındı.
Polis, Plymouth sahilindeki yata yapılan baskında biri Britanya vatandaşı beşi Nikaragualı altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Karayiplerden geldiği belirtilen yatta ele geçirilen 2 tondan fazla kokainin piyasa değerinin 160 milyon sterlin (1,87 miilyar lira) olduğu belirtildi.
Avustralya polisiyle ortak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan bu kişilerin yaşlarının 24 ile 49 arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı.