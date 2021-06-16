Lüks konut ve villa üreticisi Neo Yapı iflas etti

Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol’un sahibi olduğu Neo Yapı için 2018’de açılan konkordatonun tasdiki davası sonuçlandı. Mahkeme Neo Yapı’nın iflasına karar verdi.

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Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul 1. Asliye Mahkemesi, hakkında konkordato talep edilen Neo Yapı’nın talebini reddetti. 3 Haziran 2021’de görülen dava duruşmasında mahkeme şirket yararına verilen geçici mühletin, kesin mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasını hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine son verilirken hakkında konkordato talep edilen NeoYapı Arazi Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin iflasına karar verildi.

Yüzlerce kişi mağdur

Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketten milyonlarca lira ödeyerek gayrimenkul satın alanların mağduriyeti ise sürüyor. Neo Yapı adına Bolluca ve Göktürk’te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daireyle ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamazken satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi. Alacaklı bankalar şirkete yönelik icra takibine geçerken daire veya villaları bankalara ipotek edilen mülk sahipleri de haciz tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

2000 yılından beri inşaat sektörünün içinde olan şirket, Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve işyeri dahil birçok projeye imza atmıştı. Neo Yapı, yalnızca orta üstü ve lüks segmentte konutlar geliştirip satıyordu.