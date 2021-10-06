Louis Vuitton’un defilesinde eylem: Aşırı tüketim=yokoluş

Fransız moda evi Louis Vuitton’un Frransa’nın başkenti Paris’teki moda haftası kapsamında düzenlenen defilesi bir çevreci eylemine sahne oldu.

Fotoğraflar: Reuters

Yerküredeki aşırı tüketimin çevre, doğa ve hayati kaynaklara olumsuz etkilerine dikkat çekmek isteyen bir protestocu podyuma fırladı. Yerküre Dostları Fransa’nın (Amis de la Terre) üyesi olan bu kişinin elinde, “Aşırı tüketim = yokoluş” yazılı bez afiş vardı.

Podyumda, mankenlerin arasına karışarak yürüyen kadının elindeki afişte çevreci aktivist hareket Yokoluş İsyanı’nın (Extinction Rebellion) ve bazı başka çevre örgütlerinin de logosu konmuştu.

Defileyi izleyenler, mankenleri bırakıp eylemciye odaklanırken ve cep telefonlarıyla görüntü kaydederken, bir güvenlik görevlisi müdahale için koştu. Podyumda bir turu tamamlayan ve geri dönerken güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaşan eylemci sonunda diğer güvenlikçilerin de yardımıyla kucağa alınarak uzaklaştırıldı.

Yerküre Dostları Fransa yakın geçmişte moda dünyasının aşırı tüketimi körüklemesine karşı olduklarını belirten bir tweet atmış Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ‘karbon emisyonlarını azaltması için hemen harekete geçmesi’ yönünde çağrıda bulunmuştu. Çevreciler, moda endüstrisinin dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 8,5’ini oluşturduğunu vurgulamıştı.

Küresel ekolojik sorunlara sivil itaatsizlik yöntemiyle dikkat çekmeyi amaçlayan Yokoluş İsyanı, 2019’da Britanya’da kentlerin merkezi noktalarında oturma ve yol kapatma gibi eylemler düzenlemeye başlamıştı.