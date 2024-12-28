Louis Vuitton X Murakami koleksiyonu yeni yıla hazır

Yeniden hazırlanan Louis Vuitton x Murakami baskı koleksiyonu 1 Ocak’ta resmi olarak satışa çıkıyor.

Fotoğraflar: Louis Vuitton

Yeniden hazırlanan Louis Vuitton x Murakami baskı koleksiyonu önümüzdeki hafta resmi olarak çıkıyor ve @takashipom’un ikonik çiçekleri adeta yeniden açıyor.

Monogram Multicolore, Keepall, Speedy ve Dauphine gibi dikkat çeken parçalar; kemer, cüzdan ve bagajlarla birlikte toplamda 33 renk ile geri dönüyor. Koleksiyonda ayrıca Smiley çiçekler ve Cherry Çiçeği baskılı çantalar, parfüm şişeleri ve aksesuarlar da yer alıyor.

Bu heyecan verici kampanyanın yüzü ise koleksiyonun canlı enerjisini hayata geçiren Zendaya. Kampanya görsellerinde Zandaya, ikonik kıyafetler, çantalar ve aksesuarlarla görülüyor.

İki bölüm halinde sunulacak koleksiyonun ilk parçaları olan Monogram Multicolore on City Bags, yıkanmış mavi OnTheGo PM Chain, Alba BB Bags ve daha fazlası 1 Ocak’ta satışa çıkacak.

İkinci bölüm ise Cherry Blossom paternlerine odaklanacak ve Mart ayında satışta olacak.



