Londra Maratonu ‘neşeli ve renkli’ koşuldu

Britanya’da bu yıl 42’ncisi düzenlenen Londra Maratonu bol kostümlü katılımcılarıyla renkli geçti. Örümcek Adam ve Shrek gibi birçok karakterin bulunduğu koşuya 40 binden fazla kişi katıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Greenwich’ten The Mall’a kadar olan yarışta koşucular 42 km’lik parkuru koşarken renkli, büyük, tüylü kostümler giydiler.

Yarışın önemli bir amacı toplumsal sorumlulukla ilgili birçok dernek ve vakıf için bağış toplama imkanı sağlaması.

Yarışı, ülkenin 2022 Avrupa Şampiyonası şampiyonları Leah Williamson, Ellen White ve 2001’de Mini Maratonu kazanan Jill Scott başlattı.

Kadınlar yarışını Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw 2 saat 17 dakika 25 saniye ile kazanırken, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto 2 saat 4 dakika 39 saniyede koşuyu tamamlayarak birinci oldu.

‘Erkekler tekerlekli sandalye şampiyonu’ unvanını 1 saat, 24 dakika ve 38 saniyelik rekoruyla İsviçre’den Marcel Hug korudu.

Catherine Debrunner, kadınlar tekerlekli sandalye yarışında 1 saat, 38 dakika, 24 saniyelik zaferle İsviçre’ye ikinci ödülü götürdü.

“Bugün koşan herkesi alkışlamak istiyorum. 2014’te ben de katıldım, bunun ne kadar zorlu olsa da mutluluk verdiğini biliyorum” diye konuşan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, “İyi amaçları desteklemek için on binlerce insanın Londra sokaklarına çıktığını görmek harika” dedi.

Pandemi nedeniyle bu yıl tarihi değişen yarış, gelecek yıl Nisan ayında yapılacak.