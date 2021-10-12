Livaneli, Demirtaş imzalı kitabını paylaştı: Edebiyatımızın usta kalemlerinden

Sanatçı Zülfü Livaneli, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın kitabını önerdi.

Demirtaş’ın ‘Efsun’ isimli romanı, bu ay Dipnot Yayınları’ndan çıkmıştı.

Livaneli, Twitter hesabından, Demirtaş’ın kendisine gönderdiği imzalı kitabın fotoğrafını paylaşarak “Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle” diye yazdı.

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle pic.twitter.com/gnmkYHNUX5 — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) October 11, 2021

Yazar, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular.”