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Yaramazlara biraz batar!

Livakovic, penaltılarda Japonya’ya geçit vermedi: Hırvatistan çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası’nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya’ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Japonya, 43. dakikada öne geçti. Doan’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yoshida topu Maeda’nın bulunduğu alana indirdi. Maeda’nın penaltı noktasının sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.


Japonya, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Hırvatistan, 55. dakikada beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Lovren, taç çizgisine yakın bir bölgeden ceza sahasına ortaladı. Perisic’in penaltı noktasının gerisinden kafa vuruşuyla top filelere gitti: 1-1.

Livakovic üç penaltı kurtardı

Normal süre 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Japonya’da Minamino, Mitoma ve Yoshida’nın penaltı vuruşlarında kaleci Livakovic gole izin vermedi. Sadece Asano penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

Japonya’ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı. Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore maçının galibiyle karşılaşacak.

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