Litvanya'daki kargo uçağı kazasında 'hibrit saldırı' şüphesi

Almanya Leipzig kentinden kalkan ve Litvanya’nın başkentindeki havaalanına yaklaşırken düşen kargo uçağı kazasının hibrit saldırı olup olmadığını araştırıyor.

Fotoğraflar: AA

Hibrit saldırı, devlet veya devlet dışı aktörlerin açık veya gizli, askeri ve askeri olmayan yollarla bir hedefi zayıflatmak, zarar vermek amacıyla yürüttükleri bir eylem.

Dünkü Boeing 737 kargo uçağı kazasında bir İspanyol mürettebat hayatını kaybederken, uçakta bulunan diğer üç kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Euronews‘ün aktardığına göre İtalya’daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock uçak kazasının hibrit bir saldırı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi:

“Bu noktada şunu söylemeliyiz ki biz ve Litvanyalı ortaklarımız bunun bir kaza mı yoksa geçen haftadan sonra başka bir hibrit olay mı olduğunu ciddi bir şekilde kendimize sormalıyız. Bu da Avrupa’nın ortasında ne kadar istikrarsız bir dönemde yaşadığımızı gösteriyor.”

Litvanyalı yetkililer soruşturmanın bir ayağında Rusya’nın da inceleneceğini söyledi ancak henüz ellerinde kanıt bulunmadığını vurguladı.

Alman ve İspanyol müfettişlerin yerel yetkililere soruşturmada yardımcı olmak üzere Litvanya’ya gideceği açıklandı.

Geçen ay batılı güvenlik yetkilileri, Rus askeri istihbaratının Ukrayna’ya verdikleri desteğe karşın sabotaj eylemleri gerçekleştirebileceği konusunda uyarmıştı.

Litvanya İstihbarat Şefi Darius Jauniškis terörizmin göz ardı edilemeyeceğini söyledi:

“Devlet güvenlik departmanı, operasyonel hizmetler departmanıyla birlikte gelecekte bu tür şeylerin mümkün olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya’nın daha saldırgan hale geldiğini görüyoruz. Herhangi bir atıfta bulunamayız ya da kimseyi suçlayamayız, çünkü bu konuda hiçbir bilgi yok.”

Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasčiūnas “Şu anda elimdeki bilgilere göre bunun bir tür sabotaj ya da terör olayı olduğuna dair herhangi bir teyit edici bulgu olmadığını söyleyebilirim. Ancak soruşturma tüm soruları yanıtlayacaktır” dedi.

Litvanya Polisi Genel Komiseri Arūnas Paulauskas spekülasyon yapmamayı tercih etti ve kazanın nedeninin teknik bir arıza ya da insan hatası olabileceği ihtimaline de dikkat çekti: “Ancak biz havacılık uzmanı değiliz ki bu konuyu bu kadar detaylı tartışalım.”

Paulauskas, müfettişlerin hastaneyi ziyaret ettiklerini, fırsat bulduklarında uçağın polisi ve diğer havacılık yetkilileriyle görüşeceklerin açıkladı.

Yerel medyaya konuşan çok sayıda havacılık uzmanı, mürettebatla Hava Trafik Kontrolörü (ATC) arasında geçen ve internette paylaşılan iletişimi dinlediklerinde olağan dışı bir şey fark etmediklerini söyledi.