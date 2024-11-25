Litvanya'da kargo uçağı düştü: Bir ölü, dört yaralı

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta bir kargo uçağı, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir binanın üstüne düştü. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu’nun (LRT) haberine göre Almanya’nın Leipzig kentinden Vilnius’a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 civarında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını belirtti.

Havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL’ye ait olduğunu duyurdu.