Litvanya ‘sansür’ü gerekçe gösterdi: Çin malı telefon almayın, elinizdekini atın

Litvanya Savunma Bakanlığı, kamuoyuna, Çin’de üretilen cep telefonlarını satın almamalarını, sahip olduklarını ise çöpe atmalarını tavsiye etti. Bakanlık, telefonlardaki ‘sansür özelliği’ni gerekçe gösterdi.

Xiaomi marka telefon. Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasında, ulusal sibergüvenlik kurumunun raporuna atıfta bulunularak Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi Corp’un ürünlerinin ‘özgür Tibet’, ‘demokrasi hareketi’, ‘Tayvan’ın bağımsızlığı çok yaşa’ gibi ifadeleri sansürleyen bir özelliğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Avrupa’da da satılan Xiaomi’nin Mi 10T 5G telefonlarındaki bu yazılımın Avrupa Birliği bölgesi için ‘kapandığının’ ancak istendiği zaman ‘uzaktan tekrar devreye sokulabileceği’ bilgisinin paylaşıldığını belirten Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, “Bizim önerimiz yeni Çin üretimi telefon satın almamanız ve daha önce satın aldıklarınızı mümkün olan en kısa sürede elinizden çıkarmanız yönünde” dedi.

Raporda, ayrıca, Xiaomi telefonlarının ‘Singapur’daki bir sunucuya şifrelenmiş telefon kullanım verileri yolladığı’ iddia edildi.

449 kelime ve ifadenin sansürlenebildiği belirtilen raporda bir başka Çinli şirket Huawei’nin ürettiği P40 5G telefonlarında da güvenlik konusunda bir zaafiyet belirlendiği, OnePlus’ın ürünlerinde ise böyle bir şey tespit edilmediği vurgulandı.

Litvanya ve Çin arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor. Çin, geçen ay Litvanya’dan başkent Pekin’de büyükelçisini çekmesini talep etmiş, kendilerinin de Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki elçisini çağıracağını açıklamıştı. Gerginlik, Tayvan’ın Litvanya’daki diplomatik temsilcisinin ‘Tayvan temsilciliği‘ olacağını açıklamasının ardından başlamıştı.