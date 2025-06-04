Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgilerini ‘https://e-okul.meb.gov.tr/’ adresinden yayınladı.
8’inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8’inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.
Sınavda geçen yıl yapılandan farklı bir uygulama olmayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi 20 Haziran 2025’te tamamlanacak.
Sınava giriş bilgilerine ‘https://e-okul.meb.gov.tr/‘ adresinden ulaşılabilir.
MEB’in açıklaması şöyle:
“LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.”