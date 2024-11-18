MEB, LGS sınavı örnek soru ve cevap videolarını yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere destek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı örnek soru ve cevap videolarını yayınladı.

Fotoğraf: MEB

MEB’in açıklamasına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları hazırlanarak yayınlandı.

Örnek soru kitapçıklarındaki toplam 45 sorunun dağılımı şöyle:

Türkçe: 10

Matematik: 10

Fen bilimleri: 10

T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük: 5

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 5

İngilizce 5

Örnek sorular 8’inci sınıf derslerinin öğretim programlarında belirlenen konular esas alınarak hazırlandı.

Soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konuyla ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Örnek soru kitapçıklarına şuradan ulaşılabilir.