Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde cezalar yüzde 44 artırıldı

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde 2025’te uygulanacak idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı.

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Ticaret Bakanlığı’nın ‘Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nun 34’üncü Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları yeniden tespit edildi.

Cezalar yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.