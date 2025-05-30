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Yaramazlara biraz batar!

Limp Bizkit 14 yıl sonra İstanbul'da konser verecek

ABD’li nu metal müzik grubu Limp Bizkit, 14 yıl sonra yeniden İstanbul’da konser verecek.

Fotoğraf: Limp Bizkit

Konser, İticket Production ve TemaCC ortaklığıyla 17 Ağustos’ta Ataköy Marina Arena’da.


Fred Durst önderliğinde 1994’te ABD’deki Florida’da kurulan Limp Bizkit, 1999’ların sonu ve 2000’lerin başında müzik dünyasını etkileyen gruplardan biri oldu.

Metal, hip-hop ve punk müziğini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, albüm satışlarında milyonlara ulaştı.

Grubun hit şarkıları arasında ‘Nookie’, ‘Break Stuff’, ‘My Way’, ‘Rollin’ ve ‘Behind Blue Eyes’ yer alıyor.

Limp Bizkit İstanbul konseri biletleri 2 Haziran’dan itibaren ‘İticket’ ve ‘Bubilet’te satışta.

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