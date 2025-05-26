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Yaramazlara biraz batar!

Jennifer Lopez'in Türkiye konser tarihleri değişti

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’in ‘Up All Night: Live in 2025’ turnesi kapsamında Türkiye’de vereceği iki konserin tarihleri değişti.

Fotoğraf: Instagram

Ünlü şarkıcının daha önce 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da İstanbul’da konser vereceği açıklanmıştı. İki konser de ertelendi.


Buna göre Jennifer Lopez’in Antalya konseri 23 Temmuz’da, İstanbul konseriyse 5 Ağustos’ta olacak.

Ünlü sanatçı, İstanbul’daki ilk konserini ‘Dance Again’ turnesi kapsamında 2012’de vermişti.

İstanbul’da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını üçe çıkarmıştı.

Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor: İki konser birden verecek

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