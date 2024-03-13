Allen, çalışan annelerin ‘her şey olabileceği’ algısını yıkan bir çıkış yaptı.

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Şarkıcı ve aktris Lily Allen 2006’da ilk single’ı ‘Smile’ ile 21 yaşında müzik sahnesine çıkmıştı. Şarkısı anında büyük bir başarı yakaladı ve listelerde zirveye yerleşti. Böylece Allen birkaç yıl içinde Britanya’nın en büyük müzik yıldızlarından biri haline geldi.

Şu anda 38 yaşında olan Allen Radio Times Podcast’indeki yeni bir tartışmada, samimi duygularını paylaştı ve anne olmasıyla birlikte müzik çalışmalarının durduğunu itiraf etti:

“Elbette onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı kariyerimi tamamen mahvettiler.”

Allen’ın eski kocası Sam Cooper’dan iki kızı var: 2011 doğumlu Ethel Mary ve 2013 doğumlu Marnie Rose.

Program sunucusu Miquita Oliver, Allen’ın konuya olan dürüst ve doğrudan yaklaşımı için şunları söyledi: “Bu çok iyi bir cevap, birinin bunu söylediğini duyduğuma çok sevindim, çünkü insanlar genelde bu kadar dürüst olmuyor.”

Allen, sözlerine hem kariyerde hem de ebeveynlikte eşit ölçüde başarılı olmanın mümkün olduğu fikrine karşı duyduğu hayal kırıklığını paylaşarak devam etti: “İnsanlar aynı anda her şeye sahip olabileceklerini söylediklerinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası bunu yapamazsın.”