Likya Yolu'ndaki bölünmüş yol projesine 'ÇED olumlu' kararı: Bölge halkı tepkili

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Finike – Demre – Kaş -Kalkan bölünmüş yol projesi için ÇED olumlu kararı verdi.

Fotoğraf: Change org.

Proje, Antalya’nın Finike ilçesinden başlayıp, Demre- Kaş- Kalkan arasında toplam 74 kilometrelik 60 metre genişliğinde, gidiş- geliş dört şeritli yol, 11 köprü ve viyadük, altı tünel ile 12 alt-üst geçitten oluşuyor.

Bölge sakinleri çevreye ve tarihi alanlara zarar vereceğini düşündükleri projeye tepkili.

Projenin mevcut yol veya yolların iyileştirilmesi yerine Likya kültürel mirasına ait birçok arkeolojik alanı, özel çevre koruma bölgesini, doğal sit alanları ile tarım arazilerini tahrip edeceği belirtildi.

ÇED halk toplantısında proje için halkın ‘istemiyoruz’ dediği ve bunun tutanaklara geçtiği aktarıldı.