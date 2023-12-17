Libya açıklarında tekne battı: 61 sığınmacı kayıp

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Libya açıklarında yaşanan tekne kazası neticesinde 61 düzensiz sığınmacının kayıp olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Di Giacomo, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya’nın Zuara kentinden 86 kişiyle Akdeniz’e açılan bir göçmen teknesinin alabora olması neticesinde 61 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Un naufragio al largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I #migranti erano partiti in 86 da Zwara.



Sono oltre 2250 le persone che hanno perso la vita nel Med. Centrale quest'anno. Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare. — Flavio Di Giacomo (@fladig) December 16, 2023

Di Giacomo “Akdeniz’in orta kesiminde bu yıl 2 bin 250’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu dramatik sayı, ne yazık ki denizde hayat kurtarmak için yeterince çaba gösterilmediğini ortaya koyuyor” dedi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de olaydan kurtulan 25 kişinin Libya’nın başkenti Trablus’a götürüldüğü ifade edildi.

BM verilerine göre, Akdeniz’in orta kesiminde geçen yıl 1377 düzensiz sığınmacı, Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti.