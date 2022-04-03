Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 kişi öldü

Covid geçirenler oruç tutmalı mı tutmamalı mı? Ramazan’da en sık yapılan beslenme hataları hangileri? Sahura kalkmadan oruç tutmanın bünyeye bir zararı var mı? Günde ne kadar pide yemeli? ‘Tatlı olmazsa olmaz’ ne yapabilir? Aralıklı oruç herkes için uygun mu?