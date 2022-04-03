Libya açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 kişi öldü

Libya’nın Humus kenti açıklarında batmak üzere olan bir bottaki 125 sığınmacı kurtarıldı, 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart’ta batan bir bottaki sığınmacılara yardım ettiğini açıkladı.
Açıklamada kurtarılan Afrika kökenli 125 sığınmacının sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Libya, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen sığınmacıların en çok tercih ettiği güzergahlardan biri.