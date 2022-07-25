LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını ‘meb.gov.tr’ ile ‘sonuc.meb.gov.tr‘ internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

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Bakan Özer, öğrencilerin büyük çoğunluğunun tercih ettiği okullardan birine yerleştiğini söyledi: “Bu yıl 8’inci sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799’u merkezi sınava katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703’ü yani yaklaşık yüzde 95’i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93’ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme.”