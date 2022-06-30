LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın adresinden açıklandı.

Fotoğraf: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8’inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Matematik ve fen bilimlerinde başarı arttı

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

5 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.