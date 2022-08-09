Lewis Hamilton ‘Top Gun’ teklifini reddetmek zorunda kalmış: Hayatımın en üzücü konuşmasıydı

Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton hayranı olduğu ‘Top Gun’ın devam filminde rol alması için teklif geldiğini ancak reddetmek zorunda kaldığını anlattı.

Fotoğraflar: Vanity Fair

Yedi kez dünya şampiyonu olan Formula 1 pilotu ‘kapak erkeği‘ olduğu Vanity Fair dergisine ‘Top Gun: Maverick‘ filminde rol almak için can attığını söyledi.

Başrolü Tom Cruise’la nasıl tanıştığını anlatan Hamilton “Beni yıllar önce ‘Edge of Tomorrow‘ filminin setine davet etmişti, zamanla arkadaş olduk” dedi.

1986 yapımı ilk ‘Top Gun’ filminin büyük hayranı olduğunu anlatan sporcu şöyle devam etti: “İkinci filmin çıkacağını duyduğumda kesinlikle Tom’a sormalıyım diye düşündüm. ‘Rolün ne olduğunu önemi yok, arkada elinde süpürgeyle temizlikçi de olurum’ dedim.”

Pilot rolü teklif edildiğinde çekimler sırasında F1 sezonu olduğundan reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Hamilton “Hayatımda yaptığım en üzücü telefon konuşması oldu” dedi.

İlk filmden 36 yıl sonra, mayısta vizyona giren ‘Top Gun: Maverick‘ eleştirmenlerden övgü almış ve Cruise’a kariyerinin gişe hasılat rekorunu getirmişti.