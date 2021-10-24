Levent Tüzemen: Derbi beraberliğe göz kırpıyor

Beşiktaş ve Galatasaray’ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır?

Derbi beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. Galatasaray, Avrupa’daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş’a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir.

Levent Tüzemen’in yazısı