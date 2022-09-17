League of Legends’ın yeni patronu ‘kampanya icabı’ Lil Nas X

Rap şarkıcısı Lil Nas X, ünlü bilgisayar oyunu League of Legends’ın tanıtım kampanyası için ‘başkan‘ oldu.

Lil Nas X

Artık sosyal medyada kendisine verilen ‘Cehennemin Efendisi’ titrinden memnun olmayan Lil Nas X, tacını bilgisayar oyunu şirketi Riot Games’in CEO süitinde bir masayla değiştirdi!

League of Legends, şarkıcının ‘başkanlığını‘ bir video ile duyurdu, böylece Lil Nas X’in ilk talimatı da ortaya çıktı: Udyr’in çıplak kostümünün yapılması! Udyr, oyundaki ünlü karakterlerden biri.

Tanıtım kampanyası

Oyun dünyasını yakından takip etmiyorsanız ve ne dediğimizi haklı olarak anlayamıyorsanız hemen açıklayalım: Riot Games, Lil Nas X’le yaptığı işbirliği çerçevesinde, 29 Eylül’de Mexico City’de başlayacak League’in Dünya Şampiyonası sezonunu tanıtıyor. Tanıtım fikri başarılı olmuş ki kampanya şimdiden konuşuluyor.

Riot, birkaç yıldır, büyük finallerin açılış törenini gösterişli bir performansla tamamlıyor. Bu yıl da League of Legends’a (LoL) özel yazılmış bir şarkıyı seslendirmek için anlaştığı isim Lil Nas X.

Şarkıdaki ‘zenci’ kelimesi tartışılıyor

Lil Nas X-ecutive, League of Legends sosyal medyasına ‘tamamen sahip olmanın’ yanı sıra, 4 Kasım’da bu yılki League of Legends Dünya Şampiyonası’nın tema şarkısı olan ‘Star Walkin’i performansıyla sahnede olacak.

Şarkının sözlerinde siyahlara yönelik ağır bir hakaret sayılan ‘zenci’ kelimesi geçmesi ve aralarında siyah olmayan birçok LoL taraftarının da olacağı bir stadyum dolusu insanın bu şarkıyı seslendirecek olması tartışmalara yol açıyor. Şarkının editlenmiş bir versiyonunun mu yoksa orijinal halinin mi söyleneceği henüz bilinmiyor.

Türkiye de turnuvada

Dünyanın dört bir yanından 12 ligin en iyilerinin buluştuğu, 29 Eylül’de Meksiko’da başlayacak olan League of Legends Dünya Şampiyonası’na Türkiye temsilcisi Denizbank Wildcats takımı da katılacak.

Turnuvayı lolespor.com adresinden takip etmek mümkün.