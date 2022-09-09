Larkin, EuroBasket’e devam edemeyecek: Ameliyat olması gerekiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin’in 2022 Avrupa Şampiyonası’na devam edemeyeceğini açıkladı.

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Ataman, şampiyonanın son 16 turunda yarın Fransa’yla karşılaşacak ay-yıldızlı takımın Berlin’deki Mercedez-Benz Arena’daki antrenmanından sonra basın mensuplarına konuştu.

Tedavisi için İstanbul’da bulunan Larkin’in durumuyla ilgili bu sabah bilgilendirildiklerini belirten başantrenör, şunları dedi: “Ameliyat olması gerekiyor. Kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var. Özellikle ilk maçımız olan Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR’da da belirgin bir yırtık çıkınca artık operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisiyle konuştum. Bana, ‘Koç ben çok oynamak istiyorum ama elim çok kötü, çok ağrım var. En önemlisi de topu tutamıyorum. Topu tutamadığım zaman da takıma fayda veremiyorum. Onun için ben bir an önce ameliyat olup, sahalara öyle dönmek istiyorum.’“

Ataman, Larkin’in milli takımın hücum düzeninde çok önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları dedi: “Şimdi artık mazeret döneminde değiliz. Tek bir maç oynayacağız. Maçı kazanırsak çeyrek finaldeyiz. Şimdi burada Larkin’in yerinde oynayacak oyuncularımıza bir şans doğdu. Özellikle Buğrahan Tuncer ve Şehmus Hazer onun yerini kapatacak. Zaman zaman Furkan Korkmaz’ı oraya çekeceğiz. Bu şekilde bir düzene gireceğiz.”