Laodikya Antik Kenti'ndeki iki tiyatronun kullanım amaçları keşfedildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Laodikya Antik Kenti’ndeki yazıtlar, kentteki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’yla 1884 yıllık Kuzey Tiyatrosu’nun kullanım amaçlarını ortaya çıkardı.

Laodikya Antik Kenti. Fotoğraflar: AA

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki milattan önce 2’nci yüzyılda yapılan 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu, milattan sonra 3’üncü yüzyıldaki depremin ardından restorasyon geçirdi. Ardından 7’nci yüzyıldaki depreme kadar kullanıldı.

Kuzey Tiyatrosu’ysa artan kent nüfusuna Batı Tiyatrosu cevap veremeyince, tamamen mermerden ikinci tiyatro olarak milattan sonra 2’nci yüzyılda yapıldı.

Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019 başlayan Batı Tiyatrosu’nda başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Oturma basamaklarının neredeyse orijinal olarak toprak altından çıkarılmasıyla seyircilerini 1600 yıl sonra ağırlamaya başlayan tiyatro, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Şimşek, tiyatroda seyircilerin oturduğu alt bölümün mermerden, üst bölümünse travertenden yapıldığını belirterek antik tiyatro, Efes Portikosu, Güney Agora, meclis binası ve stadyuma uzanan yolda kazı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şimşek, restorasyonda Laodikya Batı Tiyatrosu’na odaklandıklarını anlatarak şunları söyledi:

“Daha önceki yıllarda büyük gayretle Batı Tiyatrosu’nun oturma basamaklarının restorasyonunu yaptık. Bunun arkasından da şu anda sahne binasında özellikle restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Sahne bölümündeki tonozlu bölümün üstündeki döşemelerin ve özellikle de birinci katın dört podyumdan oluşan 16 sütununun restorasyonuna başladık.”

Devam eden restorasyonda kalıntılar arasında tiyatro hakkında yazıtların da bulunduğunu vurgulayan Şimşek şöyle konuştu:

“Batı Tiyatrosu, Helenistik bir tiyatro. Bunun yanında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Kuzey Tiyatrosu da var.

Yazıtlardan Batı Tiyatrosu’nun erken dönem tiyatrosu olması yanında aynı zamanda bir devlet tiyatrosu olduğunu öğrendik.

Buradaki birçok yazıtta bir kamu tiyatrosu olduğu ve özellikle de kamu adına, halk için birçok ücretsiz etkinlik yapıldığı yer alıyor.

Daha çok iş adamları tarafından kullanılan Kuzey Tiyatrosu’nunsa paralı etkinliklere ev sahipliği yaptığını artık biliyoruz. İki tiyatronun da nedenini artık öğrenmiş olduk.”