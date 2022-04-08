La Liga’da TikTok’tan maç yayını

İspanya ligi LaLiga takımlarından Real Sociedad’ın Real Betis’i ağırlayacağı maç, yayıncı kuruluşun TikTok hesabından yayınlanacak.

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Yayıncı Gol TV’nin, 15 Nisan’da oynanacak maçı TikTok hesabından canlı yayınlayarak İspanya lig tarihinde bir ilke imza atacağı belirtildi.

Açıklamaya göre yayın sırasında 30’u aşkın kişi görev yapacak. İspanyol şirket Mediapro, 4k çekim için özel bir cihaz kullanacak.

Maç her zaman olduğu gibi Gol’ün TV kanalından da yayınlanacak.

La Liga’nın dijital strateji müdürü Alfredo Bermejo, “Bu, yeni izleyici kitleleri kazanmak, futbolu tüm izleyicilere seyrettirebilmek için önemli bir adım” dedi.

Real Betis, 53 puanla beşinci, Real Sociedad 51 puanla altıncı sırada.