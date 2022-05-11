La Liga’da kulüplerin geçen seneki kaybı 892 milyon avro

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri 2020-2021 sezonunu, Covid-19 salgınının etkisiyle toplamda 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı.

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La Liga kurumunun 2020-2021 sezonu ekonomik-finansman raporunda, Covid-19’un İspanyol kulüplerinin gelirlerindeki olumsuz etkisi açıkça görüldü.

Raporda, 892 milyon avro olan La Liga’daki kulüplerin ekonomik kayıplarının yarısından fazlasının (481 milyon avro) Barcelona’ya ait olması dikkati çekti.

La Liga, bu sezon (2021-2022) için ekonomik kaybın 297 milyon avro olacağı tahmininde bulunurken, kulüplerin 2022-2023 sezonunda salgın öncesindeki gibi kar etmeye başlayacakları öngörüsünü yaptı.

LaLiga Genel Direktörü Javier Gomez, “Gelirler, 2023-24 sezonuna kadar toparlanmayacak, ancak 2022-23’te bir kayıp yaşamamayı umuyoruz. Stat gelirleri geri döndü, futbolcu piyasasına da bakmak gerek. Pandemi öncesinde transferlerden elde edilen kar 700 milyon avro, gelir de 1 milyar 100 milyon avro civarındaydı. Gelecek sezon buna ulaşamayacağız şimdiden belli görünüyor ama 2023-2024 sezonunda bu rakamları yakalayabiliriz” dedi.

Gomez, salgının ikinci yılındaki kayıpların, İspanyol profesyonel futbol kulüplerinin net borcunu bir önceki sezona göre 236 milyon avro artırarak (yüzde 13,8) 1 milyar 946 milyon avroya çıkardığını söyledi.

Verilen bilgilerde, İspanyol kulüplerin, futbolcu yatırımlarını yaklaşık 1 milyar avro azalttığı (2019-2020’de 1 milyar 533 milyon iken 2020-2021’de 574 milyon avroya geriledi), yatırımların çoğunluğunun toplamda 296 milyon avro ile altyapıya olduğu bilgisi paylaşıldı.