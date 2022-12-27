L. Doğan Tılıç: Erdoğan’ın ‘fake’ Ronaldo haberi

İlk oyum AK Parti’ye, İlk oyum Erdoğan’a” programında konuşan Sayın Cumhurbaşkanı, “Ronaldo’yu harcadılar. Ronaldo’ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar” dedi ya, çok iyi bildiği futbolcu psikolojisiyle öyle bir oyuncunun yedek bırakılmasının nelere yol açacağını da açıklayarak… Onu duyduğumdan beri aklım da dilim de futbola kayıyor.

Dünya da öyle, Erdoğan’ın o cümlelerine sarıldılar, “siyasi yaptırım”ın nedeninin Ronaldo’nun “Filistin davasına sahip çıkan birisi” olup olmadığını tam çıkaramadılar ama ona yordular.

“Ronaldo Filistin davasına sahip mi çıktı, ne zaman çıktı” soruları soruldu spor servislerinde ve akıllara 2011’de yapılan Ronaldo’nun altın ayakkabısını açık artırmada satıp topladığı 1,4 milyon Avro’yu Filistinlilere bağışladığı haberleri geldi. Ronaldo’nun halkla ilişkilerini yapan Gestifute şirketi tarafından defalarca yalanlanan ve ayakkabının da kendi şehri Funchal’daki Cristiano Ronaldo Müzesi’nde olduğu açıklanan “fake” haber!

Neyse, belki Erdoğan’ın başka bildiği vardır ve zaten insanların hafızası, dünyanın iletişim ortamı, dijital medyanın meydanı derken neyin “fake” neyin gerçek olduğu da iyice karıştı.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı