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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Atılan taşlardan korkuncu iktidar ağızlarından çıkanlar

Meydanlarda muhalefete atılan taşlardan daha korkuncu iktidar ağızlarından çıkanlar… “Savaşa değil seçime gidiyoruz” diyenleri mermiyle tehdit etmek, “imansız, kitapsız, ezansız” diye hedef göstermek, insanları “Şeytan taşlamak isteyenler gelebilir” diye kışkırtmak, polislerin atılan taşları seyredip, polisten sorumlu olanların alkışlaması iyiye işaret değil. 

Hele de cumhurbaşkanlığı yarışında ipi göğüslemeye yakın aday Kılıçdaroğlu, silahlı provokatörlerin 14 Mayıs gecesi kaos çıkarma olasılığı nedeniyle, zafer kutlamak için kimse sokağa çıkmasın diyorsa… “Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, torbacılar, 5’li çeteler ve domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon”un insanları korkutup sandıktan uzak tutmaya çalıştığından söz ediyorsa…


Erzurum derslerinden biri iktidara dair: İktidar bu seçimi varlık-yokluk meselesi olarak görüyor ve kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır! Korkutarak insanları sandıktan uzak tutma çalışmasına çoktan başladı!

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